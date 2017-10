Asegura Lula que si gana elecciones revertirá medidas de Temer

Brasilia, Brasil. – El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este domingo que de ser electo presidente en el 2018 realizará un referendo para revocar las medidas aprobadas por el mandatario interino, Michel Temer.

Durante una entrevista, Lula señaló que Brasil debe volver a ser gobernado pensando en las mayorías y no en unos pocos, tras acusar a Temer de privatizar al país sudamericano.

Lula comentó: pese a que muchas personas saben gobernar ninguno sabe cuidar al pueblo más necesitado como yo lo hago, sé bien lo que necesitan, y apuntó que si creían que una condena me iba a sacar la idea de ser candidato, lograron el efecto contrario.

El exmandatario brasileño fue cuestionado para condena por supuestos delitos de lavado de dinero y corrupción pasiva vinculados a la estatal Petrobras, lo que llamó una farsa porque no han encontrado una sola prueba para acusarlo.

