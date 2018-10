Ascienden a más de mil los muertos por terremoto y tsunami en Indonesia

La cifra de muertos del terremoto y tsunami que sacudieron la isla de Célebes en Indonesia superan las mil 200, informó el Equipo de Acción Rápida que trabaja en el área afectada.

En las redes sociales, el jefe del consejo para las inversiones del Gobierno, Tom Lembong, dijo que el presidente Joko Widodo autorizó a aceptar ayuda internacional para la urgente respuesta y asistencia tras el desastre, que dejó hasta el momento 500 heridos y más de 16 mil desplazados.

En estos momentos, medios locales informan que la falta de alimentos y gasolina marca las prioridades de los sobrevivientes de la catástrofe.

En un acto público, Widodo aseguró que el gobierno entregará alimentos y agua en grandes cantidades a las víctimas del terremoto y el tsunami, que llegarán a bordo de un avión Hércules.

