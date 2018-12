Arriban a Venezuela especialistas formados en Cuba

El vicepresidente sectorial de Desarrollo Social, Aristóbulo Istúriz, anunció el arribo de 272 médicos especialistas venezolanos formados y capacitados con el programa de cooperación con Cuba, quienes trabajarán en las comunidades de difícil acceso.

El titular de la cartera de Educación precisó que además se incorporarán 500 galenos cubanos para la atención integral de la salud del pueblo venezolano en distintas partes del territorio nacional.

Asimismo, Istúriz anunció la graduación de 128 estudiantes internacionales que cursaron estudios en la Escuela Latinoamericana de Medicina con sede en la nación sudamericana.

Más de 200 mil internacionalistas cubanos han prestado servicios en Venezuela, gracias a la iniciativa de los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez, surgida hace 18 años.

