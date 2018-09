Alistan en Pyongyang exposición internacional de mercancías

La XIV Exposición Internacional de Mercancías de Otoño es alistada en Pyongyang y contará con la presencia de al menos 320 compañías de China, Italia, Australia, Cuba y de Norcorea, informó un portavoz del evento.

La feria de carácter general, organizada por ministerio de Relaciones Económicas con el Extranjero, se desarrollará desde el lunes y hasta el viernes siguiente en los pabellones de la denominada Exposición Permanente de las 3 Revoluciones.

Prensa Latina visitó la sede del evento, que abarca un área cercana a los 100 mil metros cuadrados, y constató el intenso trabajo de nacionales y extranjeros, quienes alistan los stands para exhibir y vender al gran público.

La Exposición Internacional de Mercancías de Otoño se realizará en un contexto de continuidad al muy severo bloqueo económico, comercial y financiero a ese país por parte de Estados Unidos.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.