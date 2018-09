ALBA – TCP rechaza declaraciones de Luis Almagro sobre Venezuela

Caracas, Venezuela. – La Secretaria Ejecutiva de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) expresa su indignación y rechaza las declaraciones pronunciadas por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, en las cuales incita a una intervención militar en la República Bolivariana de Venezuela.

Estas declaraciones son una evidencia clara de los planes desestabilizadores y de intervención en contra de la democracia y soberanía de los gobiernos progresistas de la región que se ha venido ejecutando por parte del Secretario General Almagro. Con estas declaraciones Almagro busca profundizar y agudizar los ataques que algunos gobiernos de la región han venido desarrollando en contra de Venezuela. Las mismas son una extralimitación de sus funciones como Secretario General y contradicen los principios básicos del Derecho Internacional y de la propia Carta de la OEA.

La incitación a una intervención militar por parte del Secretario General de la OEA, es una amenaza a la paz en la región y debe ser rechazada por la Comunidad Internacional, especialmente por los países de América Latina y el Caribe. Una intervención militar en contra de la democracia y soberanía venezolana, tendría consecuencias impredecibles para nuestros países y generaría una inmediata reacción de nuestros pueblos para la defensa de Nuestra América.

Descarga el Comunicado del ALBA-TCP

