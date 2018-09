Abogan por libertad de Lula

Destacadas personalidades a nivel internacional impulsan en Brasil una campaña por la libertad del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso político desde abril en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba.

La iniciativa promovida por la Coordinadora Guevarista Internacional agrupa a varias organizaciones políticas en la región y está encabezada por los premios Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la excandidata presidencial colombiana Piedad Córdoba.

Un documento titulado Declaración de Solidaridad con el Preso Político Luiz Inácio Lula da Silva, con centenares de adhesiones en todo el mundo y traducido en varios idiomas, subraya que Lula fue condenado sin pruebas.

El texto precisa que esa sentencia tiene el claro objetivo político de excluir al fundador y líder histórico del Partido de los Trabajadores de la contienda en las urnas prevista para octubre próximo en Brasil.

