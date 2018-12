Ganan Emilio Pérez y Marlis Mejías Vuelta Ciclística a Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – El pinareño Emilio Pérez se adjudicó el primer lugar de la clasificación general en la Vuelta Ciclística a Pinar del Río que concluyó este domingo, acompañado en el podio por Felix Nodarse, de Artemisa, e Hildalgo Vera, de Guantánamo.

Mientras similares resultados alcanzaron las corredoras Marlis Mejias, de Artemisa, Geydi Pradera, de Sancti Spíritus, y la granmense Arlenis Sierra, quien ocupa un lugar prominente en el ranking mundial y en enero parte hacia Europa.

La última etapa de la Vuelta Ciclística a Pinar del Río entre hombres se la adjudicó Onel Santaclara y de las féminas lo hizo Marlis Mejias, en tanto el vueltabajero Emilio Pérez corrió fuerte y supo mantener el liderazgo general de la justa.

Pedalistas de los seleccionados nacionales y provincias dieron colorido a ese evento, que finalizó con un reconocimiento del INDER a la Policia Nacional Revolucionaria.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.