Resultados del ingreso a la Educación Superior

La Habana, Cuba. – René Sánchez Díaz, director de ingreso del Ministerio de Educación Superior, informó en La Habana que a los exámenes de ingreso a las universidades se presentaron cerca de 35 mil estudiantes, y aprobó el 74 por ciento, similar al curso anterior.

Agregó que 400 alumnos de los colegios universitarios, ganadores de concursos de conocimientos en 11no grado y de la preselección a los olimpiadas internacionales, obtuvieron carreras pedagógicas, agropecuarias y de ciencias básicas.

Precisó René Sánchez Díaz que aunque los resultados son preliminares, estos tienden a incrementarse, con el otorgamiento del técnico superior a los estudiantes que desaprobaron, y los que no se presentaron a los exámenes.

Subrayó que el otorgamiento de las carreras universitarias para los cursos por encuentro y a distancia no se cierra hasta el 1ro de septiembre venidero.

De las carreras adscriptas al Ministerio de Educación Superior, se está culminando el proceso de ubicación laboral de casi 9 mil graduados, anunció en La Habana, René Sánchez Díaz, director de ingreso de ese organismo.

Añadió que en septiembre venidero se estarán ubicando en sus centros laborales, a más de 12 mil futuros egresados universitarios del 2020, donde se encuentran los primeros graduados con carreras de 4 años, excepto Matemática.

Consignó René Sánchez Díaz, que entre las novedades de este período están la publicación del plan de asignación de graduados en el mes de julio del último año de la carrera, y la realización del proceso de ubicación de los egresados en septiembre próximo, y hasta el 15 de octubre del último año de la carrera.

Además, se acordó ofrecer prioridad en la ubicación laboral a los estudiantes con Premio al Mérito Científico.

