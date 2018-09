Inauguran institución académica en Santiago de Cuba

La septuagenaria Universidad de Oriente inauguró en el presente curso escolar un novedoso centro de formación, que acogerá más de 500 alumnos de 12 grado.

En la creada institución académica, los educandos completarán la enseñanza media superior y recibirán contenidos de perfiles pedagógicos y no pedagógicos relacionados con las ciencias naturales, exactas, sociales y humanísticas.

A los estudiantes del centro se les pre-otorga la carrera de Matemática, Física, Química, Español- Literatura y Lenguas Extranjeras, sin realizar el examen de ingreso a la Educación Superior, explicó la Doctora en Ciencias Maribel Ferrer, vicerrectora docente de la Universidad de Oriente.

En el acto, la estudiante Yanelis Fid Vines leyó el compromiso de los futuros universitarios con la formación de las nuevas generaciones, el desarrollo educacional de la nación y la perdurabilidad de la Revolución.

