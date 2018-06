Estudiantes tuneros conmemoran natalicios de Maceo y Che

Miembros de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, FEEM, efectuaron, este miércoles, una marcha en Las Tunas, en conmemoración del aniversario 90 del natalicio de Ernesto Guevara, y el 173 de Antonio Maceo.

Desde la Casa del estudiante hasta el Palacio Provincial de Pioneros José Martí, se extendió el recorrido, en el cual estuvieron representados planteles de la Enseñanza Técnica y Profesional, las escuelas pedagógicas y preuniversitarios.

El presidente provincial de la FEEM, Alex Daniel Pacheco, significó la presentación, en el palacio de pioneros, de trabajos investigativos de sociedades cientí­ficas relacionados con facetas de la vida y obra de Maceo y Che.

Con una acampada esperan los estudiantes tuneros el 14 de junio, fecha de los natalicios de esos patriotas, en la que se realizan actos de homenaje en todo el paí­s.

