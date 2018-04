Destaca ministro cubano de Educación Superior intercambio profesional

Sancti Spíritus, Cuba.- El intercambio internacional crece, incluso con los Estados Unidos, basado en la calidad del sistema educativo cubano, resaltó en Sancti Spíritus José Ramón Saborido, ministro de Educación Superior.

Subrayó que a pesar del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno norteamericano contra Cuba, cifras muy altas de profesores intercambian experiencias con sus homólogos de otras naciones.

Asimismo, participan en encuentros internacionales importantes , agregó; estamos en un momento en el cual cambiamos procesos y tratamos de introducir otros para que la calidad impere en todos ellos , dijo.

La calidad, por tanto, debe ser el patrón que predomine en nuestras universidades, para lograr reconocimiento , indicó; avanzamos en medio de las dificultades económicas y a pesar del bloqueo, porque somos una actividad priorizada por el país, argumentó.

En Sancti Spíritus, José Ramón Saborido, ministro de Educación Superior, detalló que se recuperaron instalaciones, al mismo tiempo que se adquirieron equipamientos y materiales para laboratorios, por citar algunos ejemplos.

Cuatro universidades en Cuba ostentan la máxima categoría de Excelencia: las de Oriente, La Habana, Las Villas, y Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, puntualizó.

La de Sancti Spíritus es una universidad joven, y debe ascender de la categoría de Calificada estoy seguro que por el trabajo que viene realizando puede aspirar a la inmediata superior (Certificada) y posteriormente a la más alta, precisó.

Felicitó a los centros universitarios municipales de la provincia de Sancti Spíritus, en cuanto a los proyectos de desarrollo local, y se refirió al fortalecimiento del acceso a la información, con vistas a la superación tanto de profesores como de alumnos.

