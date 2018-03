Desarrollan cursos de la Enseñanza Técnica para la población

Villa Clara, Cuba.- Con una matrícula superior a los 1600 educandos, la Enseñanza Técnica y Profesional desarrolla en Villa Clara cursos de capacitación, tanto por necesidades de diferentes organismos en la formación de personal como para trabajadores no estatales.

Contabilidad, elaboradores de alimentos, belleza, servicios gastronómicos y construcción son algunas de las materias que se imparten en la actualidad en esos centros.

Luisa Aguilera, metodóloga provincial de la Enseñanza, explicó que los egresados de estudios de capacitación reciben un certificado de la institución educacional, que los avala con la preparación en la temática elegida.

Agregó que el documento constituye la acreditación necesaria para los trabajadores no estatales, quienes pueden someterse también a pruebas de suficiencia, en las cuales muestren sus conocimientos en la materia y se les otorga la certificación.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.