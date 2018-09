Debaten Proyecto de Constitución profesores matanceros

Profesores del Departamento de Marxismo-Leninismo en la Universidad de Matanzas realizaron la consulta del Proyecto de Constitución en un escenario signado por la profundidad analítica del texto.

La información del sitio web de Radio 26 precisa que los docentes participan con sus opiniones en las propuestas de cambios, inclusión o modificaciones de la futura Constitución de la nación.

A la doctora Raisa Fuentes de Armas le pareció prudente anadir la palabra estatales en el Artículo XXII que afirma: El Estado Regula que no existe concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales.

Durante el presente mes los departamentos de la casa de altos estudios analizan el texto y en octubre próximo lo debatirán los alumnos de diferentes carreras con el acompanamiento de las organizaciones.

