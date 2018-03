Abrirá nuevas carreras la Enseñanza Técnica en Villa Clara

Villa Clara, Cuba.- El inicio de estudios de Derecho y otras tres carreras de corte pedagógico, en la categoría de técnico medio, figuran entre las novedades previstas en la Enseñanza Técnica y Profesional en Villa Clara para el venidero curso escolar.

Comenzará la formación de docentes en especialidades de Servicios, Agroindustrial e Informática en el propio nivel educativo, futuros profesores que se sumarán a quienes se preparan en Contabilidad, Mecánica y Construcciones.

Para el próximo período lectivo se abrirán más de 4 mil 300 plazas, la mayoría de ellas en técnico medio, declaró, Luisa Aguilera, metodóloga de la Enseñanza Técnica y Profesional en la provincia.

Subrayó que se ofrecen márgenes de capacidades para los estudios dedicados a los servicios, tanto orientados al Ministerio de Comercio Interior como al turismo, principalmente en las localidades de Camajuaní, Remedios y Caibarién.

