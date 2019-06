Sobrecumple Ciego de Ávila entregas de carbón vegetal

Ciego de Ávila, Cuba.- La provincia de Ciego de Ávila sobrecumple en lo que va de año las entregas de carbón vegetal, renglón que favorece la economía de varias entidades y la protección del medio ambiente.

Las empresas Agroindustrial Ceballos, Comcavila, Conservación de la Flora y la Fauna y Forestal Integral son las que más aportan divisa por esas producciones, que se envían fundamentalmente hacia países de Europa.

Con la labor de brigadas de varias provincias vinculadas a la citricultura avileña, el territorio se propone entregar este año unas 20 mil toneladas de ese material energético, en respuesta a los Lineamientos del país.

El incremento de la entrega de carbón vegetal favorece en Ciego de Ávila la limpieza de áreas infestadas de marabú que se aprovechan en las siembras de frijol, maíz y los cultivos varios en beneficio de la producción de alimentos.

