Exponen detalles de la producción de alimentos en Cuba

La Habana, Cuba. – El comportamiento del sector Agroalimentario al cierre del 2018, sus retos y proyecciones fueron expuestos en la Mesa Redonda de la Televisión Cubana de este lunes por los ministros de la Agricultura, Industria Alimentaria y el presidente del Grupo Empresarial AZCUBA.

Al referirse a la situación de la agricultura, el titular del ramo, Gustavo Rodríguez, afirmó que a pesar de las afectaciones climatológicas y la falta de insumos se cumple en la producción de arroz y frijoles, no así con la avícola por el déficit de alimentos para las aves.

Explicó que la Agricultura Urbana continúa avanzando y se mantiene la recuperación de los frutales, los cuales muestran un crecimiento, y señaló que se trabaja en la reanimación de la ganadería.

Rodríguez significó que el reto principal para el 2019 está en aumentar las producciones en el cuatro por ciento, lograr mayores niveles de acopio e incrementar la contratación.

El inicio de la zafra chica y los aseguramientos para la contienda del 2019 estuvieron entre los temas expuestos por el presidente del Grupo AZCUBA, Julio Andrés García, en la Mesa Redonda de este lunes.

Refirió el directivo que se prevé cumplir con los compromisos del encargo estatal y la exportación, pues existe un crecimiento importante con relación al año pasado, aunque aún NO se logra explotar al máximo las potencialidades.

En la Mesa Redonda, la ministra de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones, explicó que el sector cumplió con los planes de exportación, ingresos que aseguran los volúmenes productivos destinados a la población.

Al referirse a la situación que vive nuestro país referente a la harina, añadió que en los últimos días se han presentado los momentos más críticos, pero se trabaja para estabilizar las producciones al cierre del año.

