ExpoCuba acogerá la VI Feria de Negocios

La Habana, Cuba. – Identificar las posibilidades de los actores económicos y de eventuales encadenamientos productivos son algunos de los objetivos de la VI Feria de Negocios que se realizará en ExpoCuba -La Habana- desde el lunes venidero y hasta el día 31 de mayo.

El viceministro primero de Economía y Planificación, René Hernández, adelantó que ese foro permitirá, además, mostrar nuevos productos y servicios de las empresas nacionales, en especial de las industrias.

Hernández explicó que facilitarán las indicaciones para la elaboración del plan 2020, con mayor flexibilidad del proceso y la participación de las entidades, desde la base hasta el nivel superior.

La Feria de Negocios permitirá conocer demandas y capacidades de las entidades que aportarán los insumos imprescindibles en el programa de conformación del plan, señaló el Viceministro primero de Economía y Planificación.

