Establecen apicultores de Granma record productivo

Bayamo, Cuba. – Los apicultores de la provincia Granma impusieron un record de producción de miel de abejas para esa región ascendente a mil 207 toneladas, superior en 49 al establecido hace tres décadas, anunció a Radio Reloj Osmani Causilla, director de la Unidad Empresarial de Base de esa rama.

Precisó que son los primeros del país que vencen sus planes de miel, cera, propóleos y abejas reinas, y se ratifican como los mayores productores de mieles orgánicas de Cuba con un record de 902 toneladas.

El 2018 es el mejor de la historia de la apicultura en Granma, por el trabajo acumulado durante varios años, la aplicación de la genética y mejor atención a los productores y favorables condiciones climatológicas, dijo Osmani Causilla.

El director de la Unidad Empresarial de Base de esa rama destacó, además, que retomaron la producción de jalea real, para la industria farmacéutica nacional.

