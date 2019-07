Cuba apuesta por aumentar el comercio electrónico

La Habana, Cuba. – Incrementar los bienes y servicios que puedan pagarse online es un reto en materia de comercio electrónico, por ello cada día la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL), se afianza como centro puntero en el desarrollo e introducción de nuevas tecnologías.

Su directora, Beatriz Alonso, explicó que se trabaja en aumentar las prestaciones del Centro comercial online Superfácil, con sus 7 tiendas virtuales.

Agregó que se venden accesorios electrónicos como cables, adaptadores, mouses, bocinas portátiles, memorias RAM, y teclados, en tanto enfatizó que los productos cuentan con servicio a domicilio, aunque el cliente puede recogerlos también en las oficinas provinciales de CITMATEL.

Otra de las tiendas online de Superfácil brinda los servicios de mantenimiento a impresoras, así como diagnóstico de medios de cómputo.

