Tiro a puerta sobre la grama del mundial

Aunque 50 mil aficionados mexicanos se apoderaron anoche de Moscú, tras vencer a Alemania, la policía se estrenó en su tarea de impedir el desorden público al aplicar medidas administrativas contra 2 aficionados británicos.

Los ciudadanos del Reino Unido crearon una situación complicada en uno de los trenes que llevan a los aficionados de forma gratuita, con el empleo del Fan ID, camino a Nizhni Novgorod, donde esta jornada se enfrentaron Túnez e Inglaterra.

Por otro lado, el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, debutará como comentarista de la Copa del Mundo de fútbol Rusia 2018, y lo hará para la Televisión de los Trabajadores (TVT), de Sao Paulo.

Lula enviará por escrito sus opiniones sobre el Mundial desde la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, y estas serán dadas a conocer a través del programa Papo con el periodista brasileño Zé Trajano.

