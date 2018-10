Technogym estará en Cubamotricidad 2018

El Congreso Internacional Cubamotricidad 2018, auspiciado por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, Inder, acogerá las novedades de la empresa italiana Technogym, líder mundial en la fabricación de equipos para fitness.

El ponente principal del tema será el máster en entrenamiento Fabrizio Gravina, preparador físico de la entidad en Barcelona, España.

Las sesiones del curso con certificación internacional tendrán lugar los días 21 y 22 de octubre en el Hotel Memories Miramar, y estará disponible para 50 de los delegados inscritos en el Congreso.

Cubamotricidad 2018 propone actividades académicas del 19 al 27 de este mes, aunque las sesiones oficiales del cónclave tendrán lugar en el Palacio de Convenciones del 23 al 26.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.