Simultánea de ajedrez por Fidel y los jóvenes

Las Tunas, Cuba. – Al natalicio de Fidel y al Día Internacional de la Juventud, se dedicó una simultánea de ajedrez con 93 tableros, en el Parque Maceo de la ciudad de Las Tunas.

El Comisionado provincial de la disciplina, Carlos Manuel Castellanos, destacó que el líder histórico de la Revolución está siempre presente en el movimiento ajedrecístico cubano, cuyos representantes locales lo honran con esa actividad deportivo recreativa.

Michel Díaz Pérez es uno de ellos, y considera la celebración del día de la juventud y del natalicio del Comandante en Jefe, como momento para participar, divertirse y compartir con destacados jugadores, en tanto reafirman la decisión de cumplir las tareas encomendadas.

Además de la simultánea de ajedrez, alrededor del Parque Maceo de Las Tunas, continúan otras actividades, ofertas gastronómicas y habrá una alocución a las 12 de la noche.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.