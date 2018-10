La Central de Trabajadores de Cuba y el Sindicato Nacional de Hotelería y Turismo, convocan a la Simultánea de Ajedrez Che Vive, programada para este lunes en el capitalino hotel Habana Libre.

El tradicional encuentro que se realiza anualmente en homenaje al Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara, está dedicado al Aniversario 150 del inicio de las Guerras Independentistas y al XXI Congreso de la CTC.

En el evento, coauspiciado por el Instituto Nacional del Deporte y Recreación (INDER), participarán los afiliados a los diversos Sindicatos Nacionales, aficionados al Juego Ciencia, acompañados por jueces y árbitros de gran prestigio en la especialidad deportiva.

La CTC y el Sindicato Nacional del Turismo entregarán certificados a los ganadores de los primeros lugares del encuentro, así como a todos los participantes.

