Saltador cubano consigue el mejor registro del año

Camagüey, Cuba.- Juan Miguel Echevarría estableció, este viernes, la mejor marca del año en el salto de longitud con brinco de 8 metros y 40 centímetros, en la última jornada del certamen, en el que se evaluó el nivel de preparación actual del atletismo cubano.

En la nueva pista del estadio Rafael Fortún, en Camagüey, el jovencito volvió a demostrar una excelente forma física, poco después de coronarse en el Mundial bajo techo celebrado en Birmingham, Inglaterra.

Otro resultado relevante de este viernes fue el disparo de 64 metros 98 centímetros, logrado por Yarovis Contreras en la jabalina para hombres; desde ahora nuevo récord nacional juvenil.

Además, el velocista Reinier Mena corrió los 200 metros en 20 segundos y 50 centésimas, y Yarisley Silva apenas pudo superar los 4 metros 40 centímetros en el salto con pértiga.

