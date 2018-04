Mijain López por otra medalla en la cumbre de Lima

La Habana, Cuba.- Entrevistado por Radio Reloj en el aeropuerto cubano antes de partir hacia Perú a la Cumbre de las Américas, el afamado luchador Mijain López afirmó que va por la medalla de oro en la defensa de los hermanos latinoamericanos.

Agregó que allá en Lima explicarán cómo los deportistas se integran al desarrollo de su país para construir un socialismo próspero y sostenible, y sobre todo aclara, que es la juventud quien lleva esas riendas.

En las actividades paralelas a la magna cita, puntualizó el luchador Mijain López, expresaremos nuestra más firme solidaridad con Venezuela y denunciaremos toda la hostilidad que le impone el gobierno imperialista.

Defenderemos en Perú, argumentó, todo lo que nos enseñó Fidel y todas las generaciones de patriotas cubanos.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.