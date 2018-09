La pelota al día

Geonel Gutiérrez acaparó el protagonismo este viernes al dejar sin jits ni carreras a Santiago de Cuba y guió a Artemisa en el nocao de 10 por 0 con jonrón incluido para Lázaro Hernández, su séptimo para igualar en el liderazgo a Yosvany Alarcón.

Los villaclareños continúan en la cima y llevan 7 triunfos consecutivos tras blanquear 6 por 0 a los espirituanos, crédito para Alain Sánchez apoyado en vuelacerca de Yurién Vizcaíno; por su parte los avileños cayeron 8 por 4 frente a los cienfuegueros.

Holguín sigue con la inercia triunfal y dominó 5 por 4 a Industriales con jonrón de Geidy Soler; mientras que Guantánamo hundió más a Pinar del Río con pizarra de 6 a 3, éxito al aval de Dayron Riera.

Matanzas derrotó a Camagüey 9 carreras por 6; en una jornada donde la lluvia impidió los choques Mayabeque-Las Tunas y Granma versus Isla de la Juventud.

