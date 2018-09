La cubana Melissa Hurtado primera en competir en Bakú

En la división de 48 kilogramos, Melissa Hurtado será la primera de 10 cubanos en competir mañana en el Campeonato Mundial de Judo en Bakú, Azerbaiyán, a celebrarse hasta el 27 próximo.

Hurtado fue ubicada en la pool A con pelea inicial frente a la estadounidense Katelyn Jarrell, cuya ganadora seguirá contra la marroquí Chaimae Eddinari, en una categoría con la presencia de 44 competidoras.

De ganar los dos pleitos, la cubana entraría en cuartos de final contra una representante de Mongolia, líder del ranking mundial y campeona a ese nivel en la edición anterior de Budapest 2017.

Para la fecha final del Campeonato Mundial de Judo en Bakú, Azerbaiyán, tocará el certamen por equipos mixtos, para el que Cuba tendrá la sensible pérdida de Onix Cortés.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.