Ippón, y a la final

Por: Mauro Díaz Vázquez

Lima, Perú. – El judoca cubano Magdiel Estrada, de la división de menos de 73 kilogramos, logró su pase a la final luego de derrotar al venezolano Sergio Mettey en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El combate fue muy disputado hasta los segundos finales, y el cubano estuvo a una penalización de ser eliminado, pero a falta de 23 segundos para que culminara el tiempo reglamentario e ir al punto de oro, Magdiel sorprendió a su rival con un ippón.

El antillano combatirá en la final ante el representante de Perú, Alfonso Wong, donde intentará revalidar su título panamericano, tras el conseguido en la anterior cita continental de Toronto 2015.

Además del judo, la delegación cubana tendrá opciones reales de ganar una medalla de oro en la lucha, a través de Alejandro Valdés, en la final de 65 kilogramos que disputará contra el dominicano Álvaro Rudesindo.

