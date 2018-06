Fallece entrenador cubano de boxeo, Julio Mena

El movimiento deportivo cubano lamenta el fallecimiento del laureado entrenador de boxeo Julio Mena Torres, nacido el 9 de junio de 1950.

Fue profesor de varios medallistas olímpicos, mundiales, panamericanos y centroamericanos, entre ellos Jorge Gutiérrez, Maikro Romero, Lázaro Álvarez y Ariel Her­nán­dez, junto a Ar­naldo Mesa, Diógenes Luna, Damián Austin, Andy Laffita, y muchos más.

Más allá de su contribución al desarrollo de esos y otros atletas, Mena sobresalió por su disposición a colaborar con los demás y el sentido del trabajo colectivo, para beneficio de los equipos nacionales.

Durante muchos años aportó su experiencia hasta la cita Olímpica de Río de Janeiro 2016, el último de los muchos eventos de primer nivel a los que asistió; su cadáver va a ser trasladado a Pinar del Río, donde será sepultado este lunes a las 7 de la mañana.

