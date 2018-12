Estrena presidente del Inder cuenta en Twiter

El doctor en ciencias Antonio Becali Garrido, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Fisica y Recreación (Inder) estrenó este viernes su cuenta en la red social Twiter, con un mensaje en el que resaltó la posibilidad de establecer un vínculo directo con los seguidores del deporte cubano.

Luego de su estreno en la red social el dirigente deportivo agregó otro mensaje para reconocer la calidad de la gala de premiación de los mejores atletas del año.

Los usuarios interesados en conectarse con el titular del Inder podrán hallarlo por el nombre de @AntonioBecali, y sus mensajes privilegiarán las etiquetas #DeporteCubano, #InderCuba y #SomosCuba, entre otras.

Becali afirmó que ese canal de comunicación se integrará a su sistema de trabajo, y subrayó el significado que va teniendo la presencia de los principales dirigentes en Twiter para intercambiar con el pueblo.

