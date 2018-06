Este sábado, carrera por el día olímpico

Con participación de todos los municipios y núcleos poblacionales rurales y de montaña de todo el país, se realizará de forma simultánea este sábado la tradicional Carrera por el Día Olímpico.

Por tal motivo convocan la presencia de todas las categorías del Proyecto Marabana/Maracuba, en el evento cuya arrancada se efectuará a partir de las 10 de la mañana a través de la emisora Radio Reloj.

En La Habana, la salida y meta estará ubicada en Prado, frente a la Sala Polivalente Kid Chocolate, y el recorrido incluye las calles Prado, Neptuno, Galiano, San Lázaro y Prado, según informó Carlos Gattorno director de Marabana.

Agregó el directivo del INDER, que las inscripciones en la capital de la carrera por el Día Olímpico comenzarán el propio sábado a partir de las 8 de la mañana en la Sala Kid Chocolate.

