Esgrima cubana con varios torneos importantes

La Habana, Cuba.- Varios torneos importantes tendrá la esgrima cubana en el presente año, incluido los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, principal competencia de la temporada.

A esa lid centrocaribeña, Cuba asistirá con equipo completo de 18 esgrimistas, algo muy positivo para que compitan a ese nivel regional atletas experimentados y otros con menos fogueo internacional.

El comisionado nacional de esgrima en Cuba, Aljadis Bandera, declaró que otro evento importante este año será una de las fases de la Copa del Mundo de espada femenina, con sede en el recinto ferial Pabexpo, en La Habana.

Precisó Bandera que en ese certamen se competirá individual y por equipos del 19 al 21 de enero próximos; mientras en junio la capital acogerá, además, el campeonato continental de mayores.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.