Domadores de Cuba vencen a Caciques en Serie de Boxeo

La Habana, Cuba.- La franquicia de boxeo Domadores de Cuba superó este viernes a los Caciques de Venezuela con ajustado marcador de 3 éxitos por 2 en la continuación de la Serie Mundial.

Damián Arce brindó el primer triunfo con amplia ventaja frente al suramericano Luis Polanco, después llegaron las victorias de Andy Cruz y Arlen López sin excesos sobre los locales Christian Palacios y Endry Saavedra.

En los combates de mayor nivel, Erislandy Savón se mostró distante de su mejor forma y perdió ante Albert Ramírez por decisión unánime de los jueces al igual que el monarca olímpico de Río, Robeisy Ramírez quien no pudo frente al medallista de esa cita Yoel Finol.

Este sábado se realizará el cartel de las otras 5 divisiones, también en Venezuela, con protagonismo marcado en el duelo de los 69 kilogramos entre Roniel Iglesias y Gabriel Maestre, dos hombres de la élite mundial.

