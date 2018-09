Debutan cubanas en Torneo de Voleibol

La selección nacional de voleibol entre menores de 20 años inicia su calendario este jueves en la Copa Femenina Final Four, o de las Cuatro Grandes, con escenario en Perú.

Las cubanas debutan hoy ante las anfitrionas, monarcas de la pasada edición; mañana enfrentarán a las dominicanas; y el sábado a las argentinas, para disputar el acceso a las medallas entre el domingo y el lunes.

El equipo está integrado por varias jugadoras de la categoría Sub-20, como Ailama Cesé, Yamisleydis Viltres, Ivy May Vila y Evilania Martínez, junto a otras provenientes del sub 18 como Thainalien Castillo y Thalia Moreno.

Son ellas las líderes de la nueva generación llamada a rescatar glorias para el voleibol femenino de Cuba; muchas de las chicas utilizarán esta Copa como fogueo pues integrarán la selección de mayores que asistirá al Mundial desde el 29 de septiembre próximo.

