Cuba se despide de los Panamericanos con la quinta plaza

Lima, Perú. – La representación cubana ganó este domingo 2 medallas de oro, y Cuba finalizó en la quinta plaza por naciones en los Juegos Panamericanos de Lima, gracias a 33 cetros, 27 subtítulos y 38 premios bronceados.

De las dos disciplinas con presencia cubana, solo el Judo pudo brindar alegrías en la jornada de cierre con el esperado título de la carismática Idalys Ortiz, mientras que Andy Granda también subió a lo más alto del podio.

Los otros judocas activos fueron Kaliema Antormarchi, plata en la división de los 78 kilogramos, mientras, Liester Cardona pagó la novatada y se retiró sin medallas en la categoría de 100 kilos.

Y en el Kárate, Cirelys Martínez quedó en Triple empate liderando su grupo, pero el sistema de clasificación la dejó fuera de los combates de medalla, en tanto, Maikel Noriega se ubicó tercero en su llave eliminatoria.

El quinto lugar de Cuba en estos Juegos marca el retroceso de otro puesto, con 3 medallas de oro menos que en la edición de Toronto.

Pero las sensaciones generadas son diferentes, y deben sentirse así más allá de la deuda general, pues aunque algunos deportes marcaron retrocesos, otros elevaron su rendimiento.

Y aunque varias razones influyen en que el amplio movimiento deportivo cubano no goza ahora de la calidad de antes, es obligatorio que le superen las naciones con más habitantes si invierten mucho dinero en desarrollo atlético.

Estos son algunos retos: buscar nuevos mecanismos técnico-tácticos, científicos, rescatar otros, así como las captaciones y formaciones de base, ganar más recursos para el deporte, mejorar las agendas de preparación competitiva en el alto rendimiento, frenar la emigración de entrenadores y disminuir la de atletas, aunque algunos deportes han anulado este fenómeno.

Ahora el paisaje es más competitivo; detrás de Estados Unidos, Brasil creció hasta el segundo lugar con 55 títulos, y México llegó a 37.

Canadá obtuvo 35, menos de la mitad que en la cita de Toronto; a las 33 de Cuba se le pegó Argentina con 32, Colombia sumó 28, y Chile, Perú, Dominicana y Ecuador, que antes no llegaron a 10 oros, ahora le superaron o igualaron.

Es buen momento de hacer crítica y de mantenerla; entonces seamos fieles a otra verdad: Cuba no participó en 152 pruebas, la inmensa mayoría de ellas porque no existen en el país.

No obstante, una medición de la fuerza real, revisando el medallero de los deportes activos para Cuba, o en los que no clasificó, muestra una situación similar por detrás de Estados Unidos, Brasil y México, e igualada con Canadá por esos 33 cetros.

La mayoría de los cubanos ya conocen sobre las frustraciones en estos Juegos Panamericanos, aunque para el amante de los deportes, casi siempre hay momentos de disfrute.

Entonces reconozcamos aquellas disciplinas que llenaron de placer a muchas personas sobrecumpliendo los pronósticos basados en la cantidad de oros; el Tiro con protagonismo de Laina Pérez, Jorge Grau y Jorge Félix Álvarez, y la potente selección de boxeo.

También lo hicieron el Atletismo con las revelaciones de Adriana Rodríguez y Luis Enrique Zayas, el Judo que sobrepasó su meta gracias a Andy Granda, y la Esgrima que recuperó brillo, guiada por el equipo de los espadachines Yunior Reytor, Reynier Henrique y Luis Patterson.

Además, festejaron el Pentatlón Moderno, el Voleibol con espectacular acceso a la final, las mujeres del Ciclismo, los cumplidores del Canotaje y Remo, y la Lucha que equivocó pronóstico pero mostró élite.

