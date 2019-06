Cuba pierde ante Japón en Campeonato Mundial de Softbol

La Habana, Cuba. – El equipo Cuba sufre su tercer revés 2-0 ante el invicto y favorito Japón en el Campeonato Mundial de Softbol con sede en la República Checa.

Los antillanos perdieron ante los favoritos asiáticos luego de ajustados reveses frente al campeón Nueva Zelanda, y el quinto del ranking Argentina, ante el que cedieron 3-2; ahora acumulan 3 victorias y 3 reveses.

En el encuentro contra Japón se produjo una excelente labor de Gusber Plutín, que sólo permitió 5 jits, lamentablemente en el sexto capítulo el partido se definió con largo cuadrangular de Matsuda para colocar la ventaja a favor de los nipones.

Esta resulta la tercera derrota de la selección cubana en el Campeonato Mundial de Softbol con sede en la República Checa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.