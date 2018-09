Cuba de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud

El triplista Jordan Díaz será de las principales esperanzas entre los atletas de Cuba asistentes a los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, Argentina, previstos del seis al 18 de octubre próximo.

Díaz, recordista mundial en la categoría sub-18, y campeón del orbe en esa clase en Nairobi 2017, será la gran figura entre los ocho del atletismo y de la delegación antillana en general.

Otros distinguidos a buscar lo más alto del podio serán la lanzadora de disco Melany de la Caridad Matheus, quien igualmente lidera el ranking de esa especialidad, y el saltador de longitud Lester Alcides Lescay.

Por los del deporte rey también concursarán Alegna Osorio en lanzamiento de martillo, la corredora de 100 con vallas Keily Linet Pérez, la triplista Zulia Hernández, la pertiguista Rosaidi Robles y el lanzador de bala Niesterle Castillo.

