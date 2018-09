Cuba ante Polonia en Mundial de Voleibol

La selección masculina de Cuba debuta ante la de Polonia, en la continuación del Campeonato Mundial, que tiene lugar en varias ciudades de Bulgaria e Italia.

Los cubanos aparecen en el apartado D, y luego de enfrentar este miércoles a los polacos, campeones defensores, toparán con Finlandia, Irán, Bulgaria y Puerto Rico, en la ciudad búlgara de Varna.

El director técnico de Cuba, Nicolás Vives, viajó a Varna con los atacadores auxiliares o de esquina Miguel Ángel López, Osniel Melgarejo, Marlon Yang y Yohan León, y los opuestos Miguel David Gutiérrez y Jaime Jesús Herrera.

La selección se completa con los centrales Liván Osoria, Roamy Alonso y Javier Concepción, los pasadores Adrián Goide y Liván Taboada, y el líbero Yonder García; escuadra que conquistó el cuarto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, con la incorporación de Herrera y León.

