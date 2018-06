Clasifica Isla de la Juventud a la final del Béisbol Sub 23 años

La selección de la Isla de la Juventud venció este miércoles seis carreras por dos a la de Cienfuegos, resultado que le permitió acceder a la final de la Serie de Béisbol para menores de 23 años.

Al igual que hicieron los tuneros, sus rivales en la disputa de la corona, los pineros remontaron la semifinal con par de éxitos en tierra cienfueguera, liderados en el tercer juego por Miguel Angel Lastra, de muy buena labor en siete innings y dos tercios.

En la ofensiva de 11 jits por los prospectos a Piratas destacó Eliseo Roja con cuatro batazos efectivos y dos remolques, escoltado por Jhony Hardy con tres imparables y una impulsada.

Para el domingo 17 está previsto el inicio de la inédita final, con dos juegos en casa de los tuneros y el resto en la Isla de la Juventud, se llevará la corona el primero en llegar a tres victorias.

