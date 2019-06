Caracas acoge a ciclistas en rechazo a bloqueo

Caracas, Venezuela.- La capital venezolana es sede hoy de una movilización en bicicletas como rechazo a la política agresiva del bloqueo de Estados Unidos contra la nación sudamericana.

La cuenta en Tuiter de la campaña social Trump Desbloquea a Venezuela precisó que el itinerario para los ciclistas iniciará desde las 10 de la mañana en la Escuela Nacional Robinsoniana, hasta la Plaza de los Museos, en Bellas Artes, en el centro de la urbe.

Las calles de la Ciudad de Caracas se expresarán este sábado 15 de junio contra el bloqueo impuesto por el Gobierno estadounidense, están invitadas e invitados a Caracas Rueda y Pinta, destacó la publicación.

Con 3 paradas, el recorrido llegará a las estaciones de Agua Salud, Parque Central y Colegio de Ingenieros, locaciones concurridas por el paso del metro, hasta llegar a su punto final en las cercanías del Museo de Bellas Artes

