Aumenta participación extranjera en Marabana

La Habana, Cuba. – La próxima edición de Marabana a efectuarse en el mes de noviembre será uno de los eventos de mayor participación extranjera, porque se han inscritos oficialmente mil 139 corredores de 47 países.

El equipo técnico de Marabana-Maracuba, informó que ratificaron su presencia 4 mil 834 andarines nacionales, cifra ratifica que el deporte en Cuba es un derecho del pueblo.

Por su parte la carrera La Demajagua se realizará este 9 de octubre en la provincia de Granma en conmemoración al 150 aniversario del inicio de nuestras guerras de independencia.

Además en saludo a la efemérides se desarrollará la tradicional carrera popular en el municipio habanero de 10 de Octubre, a una distancia a recorrer de 4 kilómetros y 195 metros.

