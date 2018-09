El atletismo en Juegos de los Trabajadores

Del 12 al 14 del presente mes se llevarán a cabo en la pista universitaria de la provincia de Santiago de Cuba las competencias finales de atletismo pertenecientes a los IX Juegos Deportivos de los Trabajadores.

Evelín Cárdenas, coordinadora de evento, informó que en dicho lugar se realizarán, las ceremonias de apertura, clausura y premiación de los ganadores en esa disciplina deportiva, según lo acordado por la Central de Trabajadores de Cuba y el INDER.

La funcionaria añadió que participarán en las competencias finales de Atletismo de los IX Juegos Deportivos, los equipos del Sindicato de la Educación, las Ciencias y el Deporte de Guantánamo, Las Tunas, Camagüey, Sancti Spíritus y Villa Clara.

También de dicho Sindicato competirán los trabajadores-atletas de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Artemisa y el territorio sede Santiago de Cuba.

