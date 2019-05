Apunta hacia Alemania escuadra cubana de tiro deportivo

Cuba estará representada por ocho tiradores en la Copa del Mundo de tiro deportivo que acogerá Múnich, Alemania, del 24 al 31 próximos.

Entre los cubanos que competirán en ese fuerte torneo sobresalen Leuris Pupo, campeón olímpico de Londres 2012, y Jorge Félix Álvarez, medallista de bronce en la anterior edición de ese certamen.

También asistirán a esa lid, los fusileros Eglys de la Cruz, Dianelys Pérez y Alexander Molerio, junto a los especialistas en armas cortas Laina Pérez, Jorge Grau y Guillermo Pías.

Ese grupo, más otros ocho tiradores cubanos, están clasificados para los Juegos Panamericanos que tendrán por escenario a la capital peruana, del 26 de julio al 11 de agosto del presente año.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.