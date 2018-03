Tocando a la puerta Festival Piña Colada

Ciego de Ávila, Cuba.- La XV edición del Festival Piña Colada volverá a llenar plazas culturales en Ciego de Ávila del 4 al 8 de abril, en uno de los más esperados eventos que aglutina a diversos sectores del público.

Más de 60 actividades están incluidas en el programa, que no solo abarcará la ciudad cabecera, sino que también llegará a comunidades afectadas por el paso del huracán Irma, informó su organizador, el músico Arnaldo Rodríguez.

También destacó que desde que se creó el evento se pensó que en algún momento pudiera tener un nexo con el turismo, idea que no se había concretado hasta el momento y ahora el sector se acercó a nosotros para cumplir este sueño.

Los artistas que han confirmado su presencia en la cita son, entre otros, Moncada, Buena Fé, Raúl Torres, David Torrens, Haydeé Milanés, así como David Blanco, Alain Pérez, el proyecto Lucas y Alejandro Falcón.

(Visited 1 times, 16 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.