Teatro Guiñol de Guantánamo en Jornada Habana Titiritera

La Habana, Cuba. – Esta semana tiene lugar en La Habana la II Jornada Habana Titiritera y la provincia Guantánamo está bien representada con su Teatro Guiñol, de reconocido prestigio.

Hasta el domingo, las funciones se diseminarán por escenarios habaneros, de espectáculos de agrupaciones nacionales y foráneas, entre los cuales figuran dos de los juglares guantanameros: La criollísima historia y ¡Qué sueño, qué noche, qué verano!

La primera de esas puestas se exhibió en la sede de la compañía El Arca y se repondrá el viernes; en tanto la segunda pieza, estará en cartelera este miércoles y jueves, en el Teatro de la Orden Tercera, del Convento de San Francisco de Asís.

Yosmel López Ortiz, joven y laureado actor del Guiñol de Guantánamo, se hizo eco del entusiasmo del grupo por compartir su trabajo con el público capitalino e intercambiar saberes, y estéticas con los demás conjuntos invitados a esta jornada.

