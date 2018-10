Teatro en Camagüey

A pocos días de comenzar en el XVII Festival Nacional de Teatro, los seguidores del arte de las tablas están deseosos de que comience la magna cita y así reafirmar que es Camagüey la mejor plaza para la mejor obra.

Es ese la máxima que ha acompañado al evento, el más importante de su tipo, luego de su homólogo internacional en La Habana, y que ahora se desarrollará entre el 6 y el 14 del actual octubre.

En esta ocasión serán unas 30 las puestas en escena de igual cantidad de agrupaciones las que subirán a los escenarios del circuito teatral de la ciudad, considerado el mayor del país luego del existente en La Habana.

Los niños serán unos de los públicos más privilegiados, pues hasta Camagüey llegarán invitadas compañías de teatro infantil, entre ellos Teatro Tuyo, de Las Tunas, con la obra Bum y el Guiñol de Remedios, de Villa Clara, entre muchos otros.

