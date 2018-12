Rendirán homenajes a Alicia Alonso desde la pintura y la poesía

La Habana, Cuba. – Como homenaje a Alicia Alonso en su cumpleaños y en el aniversario 75 de su debut en el personaje de Giselle, hoy a las 04:00 de la tarde se inaugurará la exposición de pintura Divas, de José Miguel Pérez, en el Gran Teatro de La Habana.

En la muestra hay diez cuadros de Alicia donde es ella, y ese otro ser que vibra en la escena. Y nos vuelve a sorprender con estas obras…que la dejan ver más allá de su imagen, hecha pueblo, según el crítico de arte Toni Piñera.

El martes a la misma hora, también en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, se presentará el poemario Alicia y la elección de la fe, ilustrado por su autor Jesús Lara Sotelo y publicado en España.

Lara avanza más allá de la mujer homenajeada, para conversar con el mito, afirma el poeta Virgilio López Lemnus en las palabras introductorias del cuaderno, y considera que todo él resulta un estado creativo.

