Profesionales de la Radio reciben Premio Al Mérito Periodístico

La Habana, Cuba.- En ocasión del Día de la Prensa Cubana, la Radio confirió el Premio al Mérito Periodístico a profesionales de emisoras nacionales y otras, radicadas en La Habana, en representación de los que lo recibirán en todo el país.

Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión y Nereida López Labrada, secretaria general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura, presidieron la ceremonia efectuada en la Sala Che Guevara del ICRT, en la rampa calitalina.

En nombre de los laureados con el Mérito Periodístico, entre los que se encuentra Malabé Matienzo de Radio Reloj, habló Pablo Rafael Fuentes de Radio Rebelde, quien destacó el compromiso de seguir fieles al legado del líder histórico de la Revolución Fidel Castro.

El estímulo también fue para Paula Guerra de Cadena Habana, Xiomara Pupo y Mario Vizcaíno de Radio Progreso, Estrella Díaz de Habana Radio, Rodolfo Durán de Radio Rebelde, Víctor Morejón de Radio Habana Cuba y Manuel Guerrero de Radio Taino.

