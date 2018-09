Pancho Amat: fiel al swing del son

La Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, EGREM, acaba de incorporar a su catálogo el disco El swing del Son, con el que el maestro Pancho Amat asume su responsabilidad con la tradición, sin desestimar la renovación.

El virtuoso tresero -junto a su grupo El Cabildo del Son- propone un fonograma con tres temas de su autoría: Te quedaste en eso, En mi casa mando yo y el que da título al álbum, que completa con versiones de composiciones de otros grandes como Sindo, Matamoros, Formell, Noel Nicola y el boricua Rafael Hernández.

Aunque reconoce matices diferentes, Pancho Amat reafirma que la esencia es la misma, sin desvirtuar la raíz, sin abandonar el camino, aunque haya replanteos a tono con estos tiempos.

“Vamos soneando la trova y trovando el son“, dice el cantautor e instrumentista -Premio Nacional de la Música- quien alista una gala en Cubadisco dedicada a Ignacio Piñeiro.

