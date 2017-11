Oriente se corona en Sonando en Cuba

La Habana, Cuba. – La región oriental fue la gran triunfadora del concurso de canto Sonando en Cuba en su tercera temporada, al alzarse con la corona Antony Puig, de Santiago de Cuba, ganador además del lauro al Mejor Sonero.

Yaliesky Zaldívar, de Holguín, conquistó el Premio de la Popularidad y otro especial de Composición, en un espectáculo en el cual -junto a las finalistas Teresa Yanet, de La Habana, y Yudelskys Pérez, de Villa Clara- intervinieron otras jóvenes y prometedoras figuras.

El jurado integrado por César Pupy Pedroso, David Blanco, Anaís Abreu y Arlenys Rodríguez, ponderó las cualidades interpretativas de los concursantes y en particular la versatilidad y proyección escénica del ganador.

Antony Puig acompañará a su mentor Paulo FG y su orquesta La Élite en una gira internacional y grabará junto al Septeto Santiaguero, se anunció en la final del programa, que contó también con Cándido Fabré.

